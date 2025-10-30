Ситуація залишається критичною: Лубінець за результатами перевірок укриттів
Київ • УНН
Команда Уповноваженого ВР з прав людини здійснила 510 моніторингових візитів у 23 областях, виявивши критичний стан укриттів. 11,5% укриттів не мають безбар'єрного доступу, а 37 позначених на картах укриттів не існують.
Команда Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця здійснила 510 моніторингових візитів у 23 областях України та надали органам влади 2124 рекомендації. Результати перевірок свідчать, що ситуація залишається критичною. Про це Лубінець написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
Станом на сьогодні ми здійснили 510 моніторингових візитів у 23 областях України та надали органам влади 2124 рекомендації. Результати свідчать: ситуація залишається критичною
Він зазначив, що зокрема:
11,5% укриттів не мають безбар’єрного доступу;
10,6% не обладнані засобами надання першої домедичної допомоги;
8,8% не забезпечені запасами питної води;
у 37 випадках укриття, позначені на офіційних картах, фактично не існують або не функціонують.
Він навів приклад, що на Буковині було проведено 24 моніторинги, і під час перевірок у селищі Красноїльськ виявлено грубі порушення облаштування укриттів: приміщення укриття селищної ради взагалі не відповідає вимогам, а в дошкільному закладі №2 замість укриття облаштовано кухню. Відтак, інформація на карті укриттів Чернівецької ОВА не відповідає дійсності.
"Схожа ситуація й в інших областях. Так, в Івано-Франківській області за результатами 23 моніторингів виявлено системні невідповідності у відомостях про захисні споруди. Частина даних, оприлюднених в обласному реєстрі, виявилася застарілою, неналежно оформленою або недостовірною. Зокрема, за трьома адресами укриття були відсутні, а деякі громади області не внесли свої укриття до загального переліку області на офіційному вебсайті Івано-Франківської ОВА", - додав Лубінець.
За його словами, такі порушення - не окремі випадки, а системність.
Саме тому за підсумками всіх перевірок ми сформуємо рекомендації уряду, щоб удосконалити систему цивільного захисту й забезпечити людям реальне право на безпечне укриття
Нагадаємо
У столиці розпочалося зведення сучасних протирадіаційних укриттів нового типу. Перші два вже збудовані в Оболонському районі, який став піонером у реалізації цього важливого проєкту цивільного захисту.