Ситуація залишається критичною: Лубінець за результатами перевірок укриттів

Команда Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця здійснила 510 моніторингових візитів у 23 областях України та надали органам влади 2124 рекомендації. Результати перевірок свідчать, що ситуація залишається критичною. Про це Лубінець написав у Telegram, передає УНН.

Він зазначив, що зокрема:

11,5% укриттів не мають безбар’єрного доступу;

10,6% не обладнані засобами надання першої домедичної допомоги;

8,8% не забезпечені запасами питної води;

у 37 випадках укриття, позначені на офіційних картах, фактично не існують або не функціонують.

Він навів приклад, що на Буковині було проведено 24 моніторинги, і під час перевірок у селищі Красноїльськ виявлено грубі порушення облаштування укриттів: приміщення укриття селищної ради взагалі не відповідає вимогам, а в дошкільному закладі №2 замість укриття облаштовано кухню. Відтак, інформація на карті укриттів Чернівецької ОВА не відповідає дійсності.

"Схожа ситуація й в інших областях. Так, в Івано-Франківській області за результатами 23 моніторингів виявлено системні невідповідності у відомостях про захисні споруди. Частина даних, оприлюднених в обласному реєстрі, виявилася застарілою, неналежно оформленою або недостовірною. Зокрема, за трьома адресами укриття були відсутні, а деякі громади області не внесли свої укриття до загального переліку області на офіційному вебсайті Івано-Франківської ОВА", - додав Лубінець.

За його словами, такі порушення - не окремі випадки, а системність.

Саме тому за підсумками всіх перевірок ми сформуємо рекомендації уряду, щоб удосконалити систему цивільного захисту й забезпечити людям реальне право на безпечне укриття