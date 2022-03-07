Ситуация на Запорожской АЭС: в сети два энергоблока, изменений радиационного состояния не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На Запорожской АЭС, администрация которой находится под контролем российских военных формирований, в сети находятся два энергоблока, оперативный персонал контролирует состояние блоков, изменений радиационного состояния на площадке АЭС, в ЗН и СЗЗ не зафиксировано. Об этом сообщили в понедельник, 7 марта, в Госатомрегулировании, пишет УНН.
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"По состоянию на 10:00 07 марта в сети находятся 2 энергоблока Запорожской АЭС. Один блок в ремонте, другие - остановлены. 06.03.2022 в 16:06 отключена высоковольтная линия 750 кВ из-за ее повреждения в районе населенного пункта Васильевка Запорожской область во время ожесточенных боев", - сказано в сообщении.
"По информации администрации ЗАЭС, которая находится под контролем российских военных формирований, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации", - добавили в Госатомрегулировании.
Детали
По данным Госатомрегулирования, "автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме, изменений радиационной обстановки на площадке АЭС, в ЗН и СЗЗ не зафиксировано".
"Присутствие на территории Запорожской АЭС и в городе Энергодар вооруженных вражеских военных и тяжелой техники вблизи АЭС создает психологическое давление на персонал АЭС, так и на население", - добавили в ведомстве.
В городе, как указано, перебои с мобильной связью, большинство интернет-провайдеров не работают, сложности с продуктами питания. "Все это негативно влияет на моральное состояние персонала станции и существенно влияет на обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС", - указали в Госатомрегулировании.
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