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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Ситуація на Запорізькій АЕС: у мережі два енергоблоки, змін радіаційного стану не зафіксовано

Ситуація на Запорізькій АЕС: у мережі два енергоблоки, змін радіаційного стану не зафіксовано

Київ • УНН

 • 141146 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. На Запорізькій АЕС, адміністрація якої перебуває під контролем російських військових формувань, у мережі перебувають два енергоблоки, оперативний персонал контролює стан блоків, змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано. Про це повідомили у понеділок, 7 березня, у Держатомрегулюванні, пише УНН.

Цитата

"Станом на 10:00 07 березня у мережі знаходяться 2 енергоблоки Запорізької АЕС. Один блок у ремонті, інші - зупинені. 06.03.2022 о 16:06 відключена високовольтна лінія 750 кВ через її пошкодження в районі населеного пункту Василівка Запорізької область під час запеклих боїв", - сказано у повідомленні.

"За інформацією адміністрації ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських військових формувань, оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації", - додали в Держатомрегулюванні.

Деталі

За даними Держатомрегулювання, "автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі, змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано".

"Присутність на території Запорізької АЕС та у місті Енергодар озброєних ворожих військових та важкої техніки поблизу АЕС створює психологічний тиск як на персонал АЕС, так і на населення", - додали у відомстві.

У місті, як вказано, перебої із мобільним зв’язком, більшість інтернет-провайдерів не працюють, складнощі із продуктами харчування. "Все це негативно впливає на моральний стан персоналу станції та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС", - вказали у Держатомрегулюванні.

Доповнення

МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні.

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