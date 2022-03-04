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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 58455 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні

МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні

Київ • УНН

 • 180000 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції, передає УНН з посиланням на повідомлення Енергоатом.

Деталі

Також планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.

Додамо

Російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, через що там спалахнула пожежа і було пошкоджено перший енергоблок. Окупанти довгий час не допускали службу ДСНС, незабаром пожежникам вдалося ліквідувати спалах.

Велика Британія наполягає на екстреному засіданні Радбезу ООН найближчим часом у зв'язку із ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.

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