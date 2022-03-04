МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні

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Також планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.

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Російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, через що там спалахнула пожежа і було пошкоджено перший енергоблок. Окупанти довгий час не допускали службу ДСНС, незабаром пожежникам вдалося ліквідувати спалах.

Велика Британія наполягає на екстреному засіданні Радбезу ООН найближчим часом у зв'язку із ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.