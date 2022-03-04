МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції, передає УНН з посиланням на повідомлення Енергоатом.
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Також планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.
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Російські окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, через що там спалахнула пожежа і було пошкоджено перший енергоблок. Окупанти довгий час не допускали службу ДСНС, незабаром пожежникам вдалося ліквідувати спалах.
Велика Британія наполягає на екстреному засіданні Радбезу ООН найближчим часом у зв'язку із ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.