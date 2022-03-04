Обстріл російськими бойовиками Запорізької АЕС: пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблоку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Внаслідок масивних обстрілів російськими окупантами Запорізької атомної електростанції, пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблоку №1 ЗАЕС, а також будівля учбово-тренувального центру, розміщена у безпосередній близькості до промислового майданчика ЗАЕС. Про це передає УНН з посиланням на Держатомрегулювання.
Деталі
У результаті обстрілів з артилерійської зброї промислового майданчика ЗАЕС:
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- пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблоку №1 ЗАЕС;
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- у район розміщення майданчика Сухого сховища відпрацьовано ядерного палива потрапило 2 артилерійські снаряди.
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Ступінь пошкоджень конструкцій та систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами експлуатуючої організації.
Пожежею, що виникла вночі через ворожі обстріли промислового майданчика ЗАЕС, значних пошкоджень зазнала будівля учбово-тренувального центру, розміщена у безпосередній близькості до промислового майданчика ЗАЕС.
Оперативний персонал, який на момент захоплення російськими військами майданчика ЗАЕС знаходився на зміні, вимушений був продовжувати працювати на своїх робочих місцях більше доби. Серед персоналу ЗАЕС загиблих та поранених немає. Частина персоналу на фоні стресу отримували медичну допомогу.
Наразі здійснена ротація оперативного персоналу, попередньо заплановано, що нова зміна буде працювати до 23:00. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію. При цьому, робота персоналу здійснюється під тиском озброєних військових РФ, що захопили ЗАЕС.
Стан енергоблоків:
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- Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
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- Енергоблок № 2: наразі працює для забезпечення власних потреб.
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- Енергоблок № 3: відключено від мережі, проводяться роботи з розхолодження ядерної установки та переведення в стан холодного зупину.
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- Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність збільшена до 825 МВт, продовжується навантаження енергоблока.
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- Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.
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Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма фон знаходиться в межах нормальних показників.
Нагадаємо
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС.
За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.