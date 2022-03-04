Обстрел российскими боевиками Запорожской АЭС: повреждения получило здание реакторного отделения энергоблока
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В результате массивных обстрелов российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции, повреждение получило здание реакторного отделения энергоблока №1 ЗАЭС, а также здание учебно-тренировочного центра, размещеное в непосредственной близости к промышленной площадки ЗАЭС. Об этом передает УНН со ссылкой на Госатомрегулирование.
Детали
В результате обстрелов из артиллерийского оружия промплощадки ЗАЭС:
-
- повреждения получило здание реакторного отделения энергоблока №1 ЗАЭС;
-
- в район размещения площадки Сухого хранилища отработано ядерного топлива попало 2 артиллерийские снаряды.
-
Степень повреждений конструкций и систем ядерных установок и их влияние на безопасность требует дополнительных оценок по результатам тщательных обследований специальными службами эксплуатирующей организации.
Пожаром, возникшим ночью из-за вражеских обстрелов промышленной площадки ЗАЭС, значительные повреждения получило здание учебно-тренировочного центра, размещенное в непосредственной близости к промышленной площадке ЗАЭС.
Оперативный персонал, который на момент захвата российскими войсками площадки ЗАЭС находился на смене, вынужден был продолжать работать на своих рабочих местах более суток. Среди персонала ЗАЭС погибших и раненых нет. Часть персонала на фоне стресса получали медицинскую помощь.
В настоящее время осуществлена ротация оперативного персонала, предварительно запланировано, что новая смена будет работать до 23:00. Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию. При этом, работа персонала осуществляется под давлением вооруженных военных РФ, захвативших ЗАЭС.
Состояние энергоблоков:
-
- Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт.
-
- Энергоблок № 2: сейчас работает для обеспечения собственных нужд.
-
- Энергоблок № 3: отключен от сети, проводятся работы по расхолаживанию ядерной установки и перевода в состояние холодного останова.
-
- Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность увеличена до 825 МВт, продолжается нагрузка энергоблока.
-
- Энергоблоки № 5, 6: проводится расхолаживание ядерных установок.
-
Изменений радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма фон находится в пределах нормальных показателей.
Напомним
По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС.
По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.
В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.
Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.