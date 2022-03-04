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19:03 • 72149 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116634 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111000 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 90279 просмотра

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МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине

МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине

Киев • УНН

 • 179995 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции, передает УНН со ссылкой на сообщение Энергоатом.

Детали

Также планируется провести проверку в зоне ЧАЭС.

Добавим

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, из-за чего там вспыхнул пожар и был поврежден первый энергоблок. Оккупанты долгое время не допускали службу ГСЧС, вскоре пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Великобритания настаивает на экстренном заседании Совбеза ООН в ближайшее время в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.

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