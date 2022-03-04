МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине

Детали

Также планируется провести проверку в зоне ЧАЭС.

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Российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, из-за чего там вспыхнул пожар и был поврежден первый энергоблок. Оккупанты долгое время не допускали службу ГСЧС, вскоре пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Великобритания настаивает на экстренном заседании Совбеза ООН в ближайшее время в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.