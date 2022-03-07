В Енергодарі залишаються проблеми зі зв’язком та з продуктами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Залишаються великі проблеми зі зв’язком не тільки в Енергодарі, а й в інших населених пунктах Запорізької області. З продуктами харчування теж скрутно через відсутність постачань. Про це повідомляє Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише УНН.
Деталі
"Ніч в Енергодарі пройшла без надзвичайних ситуацій. Все ще залишаються великі проблеми із зв’язком не тільки в Енергодарі, а й інших населених пунктах області. З продуктами харчування скрутно через відсутність поставок", - написав Орлов.
Орлов зазначив, що хліб печуть. Овочі та деякі інші сільгосппродукти продають на вулицях міста.
"Назвати точні місця продажу не можемо через відсутність повної комунікації. В разі критичної ситуації в шкільних столових будуть відкриті громадські їдальні, де один раз на день можна буде поїсти тим, у кого не залишилося жодних запасів продуктів. Зараз, якщо такі поодинокі випадки вже трапляються, зв’яжіться з головами ОСББ. Але виключно в разі критичної ситуації!", - розповів Орлов.
Доповнення
Станом на ранок 6 березня в місті Енергодар (Запорізька область) у більшості громадян через відсутність зв’язку немає можливостей комунікації. Виникають труднощі з організацією роботи аварійної бригади. Немає зв’язку з соціальними службами.
Запорізька АЕС ще досі перебуває під контролем військових сил Російської Федерації.