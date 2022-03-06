Через відсутність зв’язку в Енергодарі неможливо організувати роботу аварійної бригади та забезпечення життєдіяльності міста

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 55114 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 112361 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 143626 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 194750 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 189538 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 181071 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 154672 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117709 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110177 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 324809 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 37249 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 42335 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 28471 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 34807 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 29737 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 200059 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 324815 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 583463 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 525870 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 725245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 56181 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 97233 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 124561 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 147314 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 160608 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Через відсутність зв’язку в Енергодарі неможливо організувати роботу аварійної бригади та забезпечення життєдіяльності міста

Через відсутність зв’язку в Енергодарі неможливо організувати роботу аварійної бригади та забезпечення життєдіяльності міста

Київ • УНН

 • 147049 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Станом на ранок 6 березня в місті Енергодар (Запорізька область) у більшості громадян через відсутність зв’язку немає можливостей комунікації. Виникають складнощі з організацією роботи аварійної бригади. Немає зв’язку з соціальними службами. Про це повідомляє Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише УНН.

Цитата

“Станом на ранок 6 березня ситуація в Енергодарі ускладнилась тим, що у більшості громадян через відсутність зв’язку немає можливостей комунікації. Тому у кого така можливість залишається - через сусідів, друзів, голів ОСББ інформуйте про важливі повідомлення від влади”, - наголошує голова.

Деталі

Орлов зазначає, наразі існують проблеми щодо господарського забезпечення життєдіяльності міста. Через відсутність нормальної комунікації з комунальними підприємствами є складнощі з налагодженням тепла в житлових будинках, хоча теплоносій на місто, нагадую, було подано.

Зараз практично неможливо організувати роботу аварійної бригади. Немає зв’язку з соціальними службами. Ми шукаємо варіанти вирішення цих проблем в тих межах, які нам об’єктивно доступні, додав голова.

Додамо

Запорізька АЕС ще досі перебуває під контролем військових сил Російської Федерації. У мережі знаходяться 2 енергоблоки Запорізької АЕС. Один блок у ремонті, інші - зупинені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30