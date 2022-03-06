Через відсутність зв’язку в Енергодарі неможливо організувати роботу аварійної бригади та забезпечення життєдіяльності міста
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Станом на ранок 6 березня в місті Енергодар (Запорізька область) у більшості громадян через відсутність зв’язку немає можливостей комунікації. Виникають складнощі з організацією роботи аварійної бригади. Немає зв’язку з соціальними службами. Про це повідомляє Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише УНН.
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“Станом на ранок 6 березня ситуація в Енергодарі ускладнилась тим, що у більшості громадян через відсутність зв’язку немає можливостей комунікації. Тому у кого така можливість залишається - через сусідів, друзів, голів ОСББ інформуйте про важливі повідомлення від влади”, - наголошує голова.
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Орлов зазначає, наразі існують проблеми щодо господарського забезпечення життєдіяльності міста. Через відсутність нормальної комунікації з комунальними підприємствами є складнощі з налагодженням тепла в житлових будинках, хоча теплоносій на місто, нагадую, було подано.
Зараз практично неможливо організувати роботу аварійної бригади. Немає зв’язку з соціальними службами. Ми шукаємо варіанти вирішення цих проблем в тих межах, які нам об’єктивно доступні, додав голова.
Додамо
Запорізька АЕС ще досі перебуває під контролем військових сил Російської Федерації. У мережі знаходяться 2 енергоблоки Запорізької АЕС. Один блок у ремонті, інші - зупинені.