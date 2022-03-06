Из-за отсутствия связи в Энергодаре невозможно организовать работу аварийной бригады и обеспечение жизнедеятельности города

Цитата

“По состоянию на утро 6 марта ситуация в Энергодаре осложнилась тем, что у большинства граждан из-за отсутствия связи нет возможностей коммуникации. Поэтому у кого такая возможность остается - через соседей, друзей, председателей ОСМД информируйте о важных сообщениях от власти”, - отмечает председатель.

Детали

Орлов отмечает, сейчас существуют проблемы хозяйственного обеспечения жизнедеятельности города. Из-за отсутствия нормальной коммуникации с коммунальными предприятиями есть сложности с налаживанием тепла в жилых домах, хотя теплоноситель на город, напоминаю, было подано.

Сейчас практически невозможно организовать работу аварийной бригады. Нет связи с социальными службами. Мы ищем варианты решения этих проблем в тех пределах, которые нам объективно доступны, добавляет глава.

Добавим

Запорожская АЭС до сих пор находится под контролем военных сил Российской Федерации. В сети находятся 2 энергоблока Запорожской АЭС. Один блок в ремонте, другие - остановлены.