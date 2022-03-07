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В Энергодаре остаются проблемы со связью и с продуктами

В Энергодаре остаются проблемы со связью и с продуктами

Киев • УНН

 • 101716 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Остаются большие проблемы со связью не только в Энергодаре, но и в других населенных пунктах Запорожской области. С продуктами питания тоже затруднительно из-за отсутствия поставок. Об этом сообщает Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, пишетУНН.

Детали

"Ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных ситуаций. Все еще остаются большие проблемы со связью не только в Энергодаре, но и других населенных пунктах области. С продуктами питания затруднительно из-за отсутствия поставок", - написал Орлов.

Орлов отметил, что хлеб пекут. Овощи и некоторые другие сельхозпродукты продают на улицах города.

"Назвать точные места продажи не можем из-за отсутствия полной коммуникации. В случае критической ситуации в школьных столовых будут открыты общественные столовые, где один раз в день можно есть тем, у кого не осталось никаких запасов продуктов. Сейчас, если такие единичные случаи уже случаются, свяжитесь с главами ОСМД. Но исключительно в случае критической ситуации!" - рассказал Орлов.

Дополнение

По состоянию на утро 6 марта в городе Энергодар (Запорожская область) у большинства граждан из-за отсутствия связи нет возможностей коммуникации. Возникают трудности с организацией работы аварийной бригады. Нет связи с социальными службами.

Запорожская АЭС до сих пор находится под контролем военных сил Российской Федерации.

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