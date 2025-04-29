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Ситуация на фронте: 125 боевых столкновений, 70 авиаударов врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 840 просмотра

В течение суток оккупанты нанесли 70 авиационных ударов, применив 129 КАБ, 1112 дронов-камикадзе и совершили почти 4500 обстрелов. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где произошел 51 штурм.

Ситуация на фронте: 125 боевых столкновений, 70 авиаударов врага - Генштаб

С начала суток 29 апреля на фронте произошло 125 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что сегодня оккупанты нанесли 70 авиационных ударов, применив 129 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1112 дронов-камикадзе и совершили почти четыре с половиной тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска остановили одну атаку противника в сторону Каменки.

На Купянском направлении противник провел девять штурмов позиций наших защитников вблизи Загрызового, Степовой Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполовка. К этому времени незавершенными остаются еще пять боестолкновений.

На Северском направлении враг совершил три штурма позиций наших подразделений вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении пока зафиксировано 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Предтечиного, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки. В настоящее время идет бой.

На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лысовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надеевка и Андреевка. До сих пор продолжается девять боестолкновений.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 359 оккупантов, 179 из них - безвозвратно. Также уничтожена боевая бронированная машина, РСЗО БМ-21, 19 автомобилей, девять мотоциклов, миномет, ретранслятор, терминал спутниковой связи и 16 БПЛА. Также повреждены танк, три автомобиля и мотоцикл противника

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Равнополя и в направлении Одрадного. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 15 атак российских захватчиков, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением 18 управляемых бомб, а также совершил 220 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности два - из реактивных систем залпового огня.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - резюмировали в Генштабе.

Напомним

Военнослужащих ТЦК без боевого опыта и без ограничений по состоянию здоровья будут направлять в части, которые воюют. На их места будут назначать раненых бойцов, непригодных к службе в боевых подразделениях. О таком решении объявил Генеральный штаб ВСУ.

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Вадим Хлюдзинский

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