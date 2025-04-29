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The New York Times

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Ситуація на фронті: 125 бойових зіткнень, 70 авіаударів ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 1554 перегляди

Протягом доби окупанти завдали 70 авіаційних ударів, застосувавши 129 КАБ, 1112 дронів-камікадзе та здійснили майже 4500 обстрілів. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де відбувся 51 штурм.

Ситуація на фронті: 125 бойових зіткнень, 70 авіаударів ворога - Генштаб

Від початку доби 29 квітня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що сьогодні окупанти завдали 70 авіаційних ударів, застосувавши 129 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1112 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку наші війська зупинили одну атаку противника у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник провів дев’ять штурмів позицій наших оборонців поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, ще три боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка. До цього часу незавершеними залишаються ще п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три штурми позицій наших підрозділів поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"29.04.25, 05:17 • 36314 переглядiв

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 13 бойових зіткнень у у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки. На даний час точиться бій.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка. Дотепер триває дев’ять боєзіткнень.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 359 окупантів, 179 з них – безповоротно. Також знищено бойову броньовану машину, РСЗВ БМ-21, 19 автомобілів, дев’ять мотоциклів, міномет, ретранслятор, термінал супутникового зв’язку та 16 БпЛА. Також пошкоджено танк, три автомобілі та мотоцикл противника

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного. Наші оборонці успішно зупинили всі ворожі атаки.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 15 атак російських загарбників, шість боєзіткнень досі тривають. Крім цього, ворог завдав сім авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих бомб, а також здійснив 220 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

Військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду та без обмежень за станом здоров’я направлятимуть у частини, що воюють. На їхні місця призначатимуть поранених бійців, непридатних до служби в бойових підрозділах. Про таке рішення оголосив Генеральний штаб ЗСУ.

Єврокомісія: лише Україна має право визначати умови перемовин з росією29.04.25, 16:10 • 3826 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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