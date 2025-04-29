Єврокомісія: лише Україна має право визначати умови перемовин з росією

Лише Україна має вирішувати, в яких умовах та у якому типі переговорів з росією буде брати участь.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час брифінгу у вівторок, передає УНН.

Деталі

На питання щодо того як Брюссель ставиться до можливих прямих переговорів між Києвом і москвою, Гіппер заявила, що умови переговорів вирішувати має Україна.

Тут наша позиція також чітка. Саме Україна має вирішити, в якому саме типі переговорів вона братиме участь і на яких умовах - зазначила речниця.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що речник володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія чекає від України "сигналів" щодо "готовності до прямих перемовин". Він зазначив, що москва "наразі не бачить" з боку Києва "готовності до прямих переговорів".