Еврокомиссия: только Украина имеет право определять условия переговоров с россией

Только Украина должна решать, в каких условиях и в каком типе переговоров с россией будет принимать участие.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер во время брифинга во вторник, передает УНН.

Детали

На вопрос о том, как Брюссель относится к возможным прямым переговорам между Киевом и москвой, Гиппер заявила, что условия переговоров должна решать Украина.

Здесь наша позиция также четкая. Именно Украина должна решить, в каком именно типе переговоров она будет принимать участие и на каких условиях - отметила пресс-секретарь.

Напомним

Ранее УНН писал, что пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил, что россия ждет от Украины "сигналов" о "готовности к прямым переговорам". Он отметил, что москва "пока не видит" со стороны Киева "готовности к прямым переговорам".