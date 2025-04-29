Еврокомиссия: только Украина имеет право определять условия переговоров с россией

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт
Эксклюзив
11:06 • 15021 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

10:23 • 30222 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
09:35 • 33783 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

08:02 • 67979 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 74031 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 64667 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

29 апреля, 06:48 • 58863 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

28 апреля, 18:27 • 33092 просмотра

Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины

Эксклюзив
28 апреля, 14:20 • 59705 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Эксклюзив
28 апреля, 14:15 • 59430 просмотра

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+20°
6.2м/с
22%
751 мм
Популярные новости

В Украину возвращается тепло: какой будет погода во вторник

29 апреля, 03:48 • 32799 просмотра

Атака россиян на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, много раненых

29 апреля, 04:52 • 36582 просмотра

Трамп допустил, что путин может довести ситуацию до того, что он станет на сторону Украины

29 апреля, 07:25 • 38688 просмотра

В Донецкой области враг под утро ударил по 5 городам и селам, за сутки 5 погибших, среди раненых ребенок

08:32 • 29846 просмотра

Сумская область: 87 ударов рф за сутки, от прямого попадания FPV-дрона погиб мужчина

09:11 • 17053 просмотра
публикации

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

08:02 • 68017 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 74070 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 64700 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

29 апреля, 06:48 • 58898 просмотра

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 55704 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Франция

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 32146 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 51642 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 50594 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 157188 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 70068 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Facebook

Бильд

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Еврокомиссия: только Украина имеет право определять условия переговоров с россией

Киев • УНН

 • 1520 просмотра

Украина имеет право решать, в каких условиях и в каком формате вести переговоры с россией. Брюссель поддерживает такую позицию, подчеркивая суверенитет Украины.

Еврокомиссия: только Украина имеет право определять условия переговоров с россией

Только Украина должна решать, в каких условиях и в каком типе переговоров с россией будет принимать участие.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер во время брифинга во вторник, передает УНН.

Детали

На вопрос о том, как Брюссель относится к возможным прямым переговорам между Киевом и москвой, Гиппер заявила, что условия переговоров должна решать Украина.

Здесь наша позиция также четкая. Именно Украина должна решить, в каком именно типе переговоров она будет принимать участие и на каких условиях

- отметила пресс-секретарь.

Напомним

Ранее УНН писал, что пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил, что россия ждет от Украины "сигналов" о "готовности к прямым переговорам". Он отметил, что москва "пока не видит" со стороны Киева "готовности к прямым переговорам". 

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
Европейская комиссия
Украина
Киев
Brent
$63.60
Bitcoin
$94,822.90
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,322.45
Ethereum
$1,820.05