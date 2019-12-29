Ситуация на Донбассе: боевики не нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим тишины. Об этом во время брифинга сообщил капитан Михаил Шаравара из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, случаев нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказал Михаил Шаравара.
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Напомним, вчера, 28 декабря, боевики 8 раз обстреляли украинские позиции.