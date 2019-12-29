Ситуация на Донбассе: боевики не нарушали "режим тишины"

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, случаев нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск зафиксировано не было. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказал Михаил Шаравара.

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Напомним, вчера, 28 декабря, боевики 8 раз обстреляли украинские позиции.