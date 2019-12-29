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Ситуація на Донбасі: бойовики не порушували "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі не порушували режим тиші. Про це під час брифінгу повідомив капітан Михайло Шаравара з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.

“Від початку поточної доби станом на 12.00, випадків порушення припинення вогню з боку російських окупаційних військ зафіксовано не було. Бойових втрат серед наших захисників немає”, — сказав Михайло Шаравара.

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Нагадаємо, вчора, 28 грудня, бойовики 8 разів обстріляли українські позиції.

Українські Національні Новини

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