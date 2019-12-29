Напередодні обміну: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. 28 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
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- поблизу Широкиного — з ручного протитанкового гранатомету;
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- біля Авдіївки — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік з Водяне — з автоматичних гранатометів.
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5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
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- в районі населеного пункту Кримське — з озброєння БМП;
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- поряд з Оріхове — з міномету калібру 120 мм — 5 мін;
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- три рази поблизу Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Вчора, 28 грудня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, сьогодні має відбутись “Великий обмін” утримуваними особами.