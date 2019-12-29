Накануне обмена: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. 28 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
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- вблизи Широкино — из ручного противотанкового гранатомета;
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- у Авдеевки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Водяного — из автоматических гранатометов.
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5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- в районе населенного пункта Крымское — из вооружения БМП;
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- рядом с Орехово — из миномета калибра 120 мм — 5 мин;
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- три раза вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Вчера, 28 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, сегодня должно состояться “Большой обмен” удерживаемыми лицами.