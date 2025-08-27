$41.400.03
Ситуация на Черниговщине: каких-либо действий по линии границы со стороны рф не отмечается

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на границе Черниговской области с рф не фиксируется никаких действий. По его словам, россия не сможет привлечь крупную группировку во время учений в беларуси.

Ситуация на Черниговщине: каких-либо действий по линии границы со стороны рф не отмечается

В направлении Черниговской области каких-либо действий по линии границы со стороны россии не отмечается. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

В направлении Черниговской области каких-либо действий непосредственно по линии границы, как и раньше со стороны россии не отмечаем

- заявил Демченко.

Чернигов подвергся атаке рф "шахедами": произошел пожар на предприятии, двое пострадавших27.08.2025, 12:28 • 5576 просмотров

Дополнение

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что по их прогнозам во время совместных учений в беларуси россия не сможет привлечь туда достаточно большой группировки. Однако расслабляться нельзя, в частности, не исключаются провокации на границе с Украиной.

Анна Мурашко

Война в Украине
Беларусь
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
Украина