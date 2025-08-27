Ситуация на Черниговщине: каких-либо действий по линии границы со стороны рф не отмечается
Киев • УНН
Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что на границе Черниговской области с рф не фиксируется никаких действий. По его словам, россия не сможет привлечь крупную группировку во время учений в беларуси.
В направлении Черниговской области каких-либо действий по линии границы со стороны россии не отмечается. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.
Детали
В направлении Черниговской области каких-либо действий непосредственно по линии границы, как и раньше со стороны россии не отмечаем
Чернигов подвергся атаке рф "шахедами": произошел пожар на предприятии, двое пострадавших27.08.2025, 12:28 • 5576 просмотров
Дополнение
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что по их прогнозам во время совместных учений в беларуси россия не сможет привлечь туда достаточно большой группировки. Однако расслабляться нельзя, в частности, не исключаются провокации на границе с Украиной.