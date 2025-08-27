Ситуація на Чернігівщині: якихось дій по лінії кордону з боку рф не відмічається

У напрямку Чернігівської області якихось дій по лінії кордону з боку росії не відмічається. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

У напрямку Чернігівської області якихось дій безпосередньо по лінії кордону, як і раніше з боку росії не відмічаємо - заявив Демченко.

Доповнення

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що за їх прогнозами під час спільних навчань в білорусі росія не зможе залучити туди досить великого угрупування. Проте розслаблятися не можна, зокрема, не виключаються провокації на кордоні Україною.