Синоптики дали прогноз погоды на начало следующей недели

"Завтра на Левобережье небольшой снег, на дорогах гололедица, температура ночью 1-6° мороза, на остальной территории без осадков, туман, температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, на Закарпатье днем до плюс 6°", - сообщили синоптики.

При этом, по их данным, 22 декабря преимущественно без осадков, 23 декабря в западных, днем и в северных Винницкой и Черкасской областях мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на западе ночью около 0°, днем 1-6° тепла, в северо-восточной части ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза .

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.