Синоптики дали прогноз погоди на початок наступного тижня

"Завтра на Лівобережжі невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби 1-6° морозу; на решті території без опадів, туман, температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вдень до плюс 6°", - повідомили синоптики.

При цьому, за їхніми даними, 22 грудня переважно без опадів, 23 грудня у західних, вдень і в північних Вінницькій та Черкаській областях мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на заході вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, у північно-східній частині вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.