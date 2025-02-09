Синхронизация с европейской энергосистемой: Балтийские страны сделали исторический шаг в сфере энергетики

В воскресенье Балтийские страны сделали решающий шаг в направлении энергетической независимости, присоединившись к системе Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Церемония в Вильнюсе стала знаковым событием, на которой собрались лидеры Эстонии, Латвии и Литвы вместе с президентом Польши. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала этот шаг как исторический момент для Балтии, подчеркивая, что страны освободились от зависимости от соседа, который использует энергоресурсы как средство давления.

Переход к европейской электросети готовился много лет, однако решающий толчок ему дали агрессивные действия террористической рф, в частности аннексия Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Интеграция в энергетическую систему ЕС не только усиливает безопасность стран Балтии, но и способствует укреплению энергетической стабильности всего континента.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Европы по уменьшению зависимости от российских энергоносителей.

Напомним

Вчера Эстония, Латвия и Литва успешно отключили свои энергосистемы от российской частотной зоны БРЭЛЛ.

Страны Балтии официально отключились от российской энергосистемы