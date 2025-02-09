Урсула фон дер Ляєн привітала Балтійські країни, які зробили історичний крок у сфері енергетики

У неділю Балтійські країни зробили вирішальний крок у напрямку енергетичної незалежності, приєднавшись до системи Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Церемонія у Вільнюсі стала знаковою подією, на якій зібралися лідери Естонії, Латвії та Литви разом із президентом Польщі. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала цей крок як історичний момент для Балтії, підкреслюючи, що країни звільнилися від залежності від сусіда, який використовує енергоресурси як засіб тиску.

Перехід до європейської електромережі готувався багато років, однак вирішального поштовху йому надали агресивні дії терористичної рф, зокрема анексія Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Інтеграція до енергетичної системи ЄС не лише посилює безпеку країн Балтії, але й сприяє зміцненню енергетичної стабільності всього континенту.

Цей крок є частиною ширшої стратегії Європи щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Нагадаємо

Учора Естонія, Латвія і Литва успішно відключили свої енергосистеми від російської частотної зони БРЕЛЛ.

Країни Балтії офіційно відключилися від російської енергосистеми