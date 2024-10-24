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Сын януковича получил гражданство рф: чем он занимается в россии

Сын януковича получил гражданство рф: чем он занимается в россии

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 06:20  •  1791 просмотра

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александр янукович, сын бывшего президента-беглеца, получил российское гражданство. 10 лет назад он зарегистрировал компанию в санкт-петербурге, основная деятельность которой - управление финансово-промышленными группами.

Сын беглого экс-президента виктора януковича александр приобрел российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении "РИА Новости", передает УНН.

александр янукович, как следует из документов, занимается в россии бизнесом - 10 лет назад он зарегистрировал в санкт-петербурге компанию. Основным видом деятельности компании указывается управление финансово-промышленными группами.

Дополнение

янукович-младший сбежал из Украины в 2014 году. Он находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

Азаров, Курченко и Табачник: Канада ввела санкции против ряда чиновников времен Януковича4 июня 2024, 16:57 • 28164 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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