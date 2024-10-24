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Син януковича отримав громадянство рф: чим він займається в росії

Київ • УНН

 • 17758 перегляди

олександр янукович, син колишнього президента-втікача, отримав російське громадянство. 10 років тому він зареєстрував компанію в санкт-петербурзі, основна діяльність якої - управління фінансово-промисловими групами.

Син януковича отримав громадянство рф: чим він займається в росії

Син експрезидента-втікача віктора януковича олександр набув російського громадянства, свідчать документи, які є в розпорядженні "РІА Новини", передає УНН.

Деталі

олександр янукович, як випливає з документів, займається в росії бізнесом - 10 років тому він зареєстрував у санкт-петербурзі компанію. Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансово-промисловими групами.

Доповнення

янукович-молодший втік з України в 2014 році. Він перебуває у санкційних списках України, Євросоюзу, США, Великої Британії та інших країн.

Азаров, Курченко і Табачник: Канада ввела санкції проти низки чиновників часів Януковича 04.06.24, 19:57 • 28324 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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