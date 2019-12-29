Сын российского генпрокурора купил два молдавских телеканала

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 51409 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124118 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 129872 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 127862 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 152956 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112649 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112716 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109959 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132318 просмотра

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Сын российского генпрокурора купил два молдавских телеканала

Сын российского генпрокурора купил два молдавских телеканала

Киев  •  УНН

 • 39984 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сын Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки — Игорь Чайка приобрел в Республике Молдова контрольные пакеты акций медиа-компании, которая владела двумя телевизионными каналами Accent TV и Prime в Молдове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deschide.md.

“Бизнесмен стал владельцем 51% акций Media Invest Service. Партнер Игоря Чайки в новом бизнесе — бизнесмен Вадим Чубарь, которому принадлежат 49% компании, и молдавские СМИ написали, что он является близким родственником президента Игоря Додона”, — пишет пишет издание.

Отмечается, что Чубарь также занимает должность генерального директора в компании Media Invest Service, которая владеет телеканалами Accent TV и Prime в Молдове, а также в компании, управляющей Mail.ru и Ok.ru в Республике Молдова. Компания была зарегистрирована в 2015 году. Игорь Чайка курирует деятельность российско-молдавского экономического совета и является послом ассоциации “Business Russia”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Додон заявил, что Молдова готовится к прекращению транзита газа из России через Украину

В сентябре брат президента Республики Молдова Александр Додон стал партнером Игоря Чайки по бизнесу в сфере утилизации отходов.

Напомним, США ввели санкции против сына генпрокурора РФ и дочери экс-президента Узбекистана.

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