Син російського генпрокурора купив два молдавських телеканали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Син Генерального прокурора Російської Федерації Юрія Чайки — Ігор Чайка придбав в Республіці Молдова контрольні пакети медіа-компанії, яка володіла двома телевізійними каналами Accent TV та Prime в Молдові. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deschide.md.
“Бізнесмен став власником 51% акцій Media Invest Service. Партнер Ігоря Чайки в новому бізнесі — бізнесмен Вадим Чубар, якому належать 49% компанії, і молдавські ЗМІ написали, що він є близьким родичем президента Ігоря Додона”, — пише пише видання.
Зазначається, що Чубар також обіймає посаду генерального директора в компанії Media Invest Service, яка володіє телеканалами Accent TV та Prime в Молдові, а також в компанії, яка управляє Mail.ru та Ok.ru в Республіці Молдова. Компанія була зареєстрована в 2015 році. Ігор Чайка курирує діяльність російсько-молдавської економічної ради й є послом асоціації “Business Russia”.
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У вересні брат президента Республіки Молдова Олександр Додон став партнером Ігоря Чайки по бізнесу в сфері утилізації відходів.
Нагадаємо, США ввели санкції проти сина генпрокурора РФ і дочки екс-президента Узбекистану.