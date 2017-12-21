США ввели санкції проти сина генпрокурора РФ і дочки екс-президента Узбекистану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сполучені штати внесли до санкційного списку в рамках “закону Магнітського” сина генпрокурора Росії Артема Чайки і Гульнару Карімову, дочку колишнього президента Узбекистану. Таке рішення оприлюднили сьогодні на сайті Міністерства фінансів США, передає УНН.
Всього в переліку значаться 15 осіб, а також 37 організацій. У Мінфіні США пояснили, що всі активи зазначених осіб, які знаходяться в юрисдикції США, будуть заблоковані. Американським громадянам заборонено укладати з ними будь-які угоди.
Нагадаємо, раніше США внесли до санкційного списку п'ятьох росіян, включно голову Чечні Рамзана Кадирова.
Як повідомляв УНН, ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на півроку.