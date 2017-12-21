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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26609 перегляди

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США ввели санкції проти сина генпрокурора РФ і дочки екс-президента Узбекистану

Київ • УНН

 • 11668 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сполучені штати внесли до санкційного списку в рамках “закону Магнітського” сина генпрокурора Росії Артема Чайки і Гульнару Карімову, дочку колишнього президента Узбекистану. Таке рішення оприлюднили сьогодні на сайті Міністерства фінансів США, передає УНН.

США ввели санкції проти сина генпрокурора РФ і дочки екс-президента Узбекистану

Всього в переліку значаться 15 осіб, а також 37 організацій. У Мінфіні США пояснили, що всі активи зазначених осіб, які знаходяться в юрисдикції США, будуть заблоковані. Американським громадянам заборонено укладати з ними будь-які угоди.

Нагадаємо, раніше США внесли до санкційного списку п'ятьох росіян, включно голову Чечні Рамзана Кадирова.

Як повідомляв УННЄС продовжив економічні санкції проти РФ на півроку.

 

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