США ввели санкции против сына генпрокурора РФ и дочери экс-президента Узбекистана

Всего в списке значатся 15 человек, а также 37 организаций. В Минфине США объяснили, что все активы указанных лиц, находящихся в юрисдикции США, будут заблокированы. Американским гражданам запрещено заключать с ними какие-либо сделки.

Напомним, ранее США внесли в санкционного списка пяти россиян, включая голову Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщал УНН, ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода.