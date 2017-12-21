США ввели санкции против сына генпрокурора РФ и дочери экс-президента Узбекистана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Соединенные штаты внесли в санкционного списка в рамках "закона Магнитского" сына генпрокурора России Артема Чайки и Гульнару Каримову, дочь бывшего президента Узбекистана. Такое решение опубликованое сегодня на сайте Министерства финансов США, передает УНН.
Всего в списке значатся 15 человек, а также 37 организаций. В Минфине США объяснили, что все активы указанных лиц, находящихся в юрисдикции США, будут заблокированы. Американским гражданам запрещено заключать с ними какие-либо сделки.
Напомним, ранее США внесли в санкционного списка пяти россиян, включая голову Чечни Рамзана Кадырова.
Как сообщал УНН, ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода.