Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Вища рада безпеки Молдови на цьому тижні обговорить підготовку до можливого припинення поставок російського газу по території України. Про це повідомив президент республіки Ігор Додон на брифінгу в понеділок, пише УНН з посиланням на місцеве видання NOI.