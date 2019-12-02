Додон заявил, что Молдова готовится к прекращению транзита газа из России через Украину

“Надо обсудить с „Молдовагаз“ и другими предприятиями энергетического сектора ситуацию после 1 января. У нас нет определенности в том, что касается транзита газа через территорию Украины”, — сказал Додон.

Действующий контракт с “Газпромом” на поставки голубого топлива истекает в 2019 году, но будет продлен в ближайшее время.

Додон также сообщил, что в настоящее время обсуждаются варианты доставки российского газа в страну.

“Соглашение с „Газпромом“ должно быть подписано в ближайшие дни. Мы готовы к базовому сценарию и альтернативным. Базовый — если Россия и Украина договорятся до 31 декабря и останется прежний транзит”, — сказал Додон, отметив, что этот сценарий больше всего устраивает Молдову.

Если прежнего транзита через Украину не будет, то по словам президента, предусмотрено несколько вариантов доставки российского газа. “На данном этапе их два. Первый — через „Турецкий поток“. Здесь все технические детали проработаны и у нас есть возможность получать газ таким образом”, — сказал президент, пояснив, что речь идет о маршруте через Турцию, Болгарию, Румынию, по существующей системе магистральных газопроводов на Балканах.

“Второй вариант, в случае если понадобятся дополнительные объемы, то они пойдут через Алексеевку — через север, из Украины. И это тоже российский газ, который может поставляться реверсно”, — пояснил Додон. По его словам, вопрос поставок газа вынесен на заседание Высшего совета безопасности страны (ВСБ), которое состоится на этой неделе.

“Этот вопрос хотим обсудим в рамках ВСБ, так как речь идет не только о поставках газа, но и работе электростанций, тепловых сетей. Мы должны все вместе обсудить готовность энергосектора к любым сценариям с 1 января”, — пояснил президент.

Как писал УНН, еще в августе стало известно, что Молдова ускоряет переговоры по транзиту газа из Украины, через газовый спор Киева и РФ.