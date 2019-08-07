Молдова прискорює переговори щодо транзиту газу з України, через газову суперечку Києва та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Молдова прискорює переговори з Україною про перспективу отримання газу з української транспортної системи, щоб уникнути можливих перебоїв з поставками взимку, якщо Росія і Україна не досягнуть нової угоди про транзит газу до 31 грудня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба уряду республіки, пише УНН з посиланням на місцеве видання NOI.
Зараз Молдова отримує майже 3 млрд кубометрів газу в рік (майже 99 відсотків свого споживання) з Росії по Трансбалканському коридору, який йде через Україну. Планувалося, що знизити залежність від російського газу Молдова зможе за допомогою інтерконнектора Румунія-Молдова потужністю 1,5 млрд кубометрів газу в рік, який повинен був бути побудований до грудня цього року, але його будівництво затримується мінімум до середини 2020 року.
На слуханнях в комітеті із закордонних справ Європарламенту минулого тижня прем’єр-міністр Молдови Майя Санду підтвердила, що країна розглядає можливість отримання газу з України. Так, відповідні оператори газотранспортних систем країн — “Укртрансгаз” і “Молдавтрансгаз” — ведуть переговори щодо угоди, яка буде охоплювати зиму 2019/2020 років і триватиме до тих пір, поки не буде готовий інтерконнектор Румунія-Молдова.
Як повідомляв УНН, глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв дав інтерв’ю головному фінансовому газеті Німеччини Handelsblatt, в якому висловився з приводу “Північного потоку-2” і невиконанні німецьким канцлером Ангелою Меркель обіцянки з приводу транзиту газу через територію України.