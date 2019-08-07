Молдова прискорює переговори щодо транзиту газу з України, через газову суперечку Києва та РФ

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Молдова прискорює переговори з Україною про перспективу отримання газу з української транспортної системи, щоб уникнути можливих перебоїв з поставками взимку, якщо Росія і Україна не досягнуть нової угоди про транзит газу до 31 грудня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба уряду республіки, пише УНН з посиланням на місцеве видання NOI.