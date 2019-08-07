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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 129530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139544 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 128737 просмотра

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6 марта, 07:39 • 130697 просмотра

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Молдова ускоряет переговоры по транзиту газа из Украины, из-за газового спора Киева и РФ

Молдова ускоряет переговоры по транзиту газа из Украины, из-за газового спора Киева и РФ

Киев  •  УНН

 • 11557 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Молдова ускоряет переговоры с Украиной о перспективе получения газа из украинской транспортной системы, чтобы избежать возможных перебоев с поставками зимой, если Россия и Украина не достигнут нового соглашения о транзите газа до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики, пишет УНН со ссылкой на местное издание NOI.

Сейчас Молдова получает почти 3 млрд кубометров газа в год (почти 99 процентов своего потребления) из России по трансбалканскому коридору, который идет через Украину. Планировалось, что снизить зависимость от российского газа Молдова сможет с помощью интерконнектора Румыния-Молдова мощностью 1,5 млрд кубометров газа в год, который должен был быть построен к декабрю этого года, но его строительство задерживается минимум до середины 2020 года.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента на прошлой неделе премьер-министр Молдовы Майя Санду подтвердила, что страна рассматривает возможность получения газа из Украины. Так, соответствующие операторы газотранспортных систем стран — “Укртрансгаз” и “Молдавтрансгаз” — ведут переговоры по соглашению, которое будет охватывать зиму 2019/2020 годов и продлится до тех пор, пока не будет готов интерконнектор Румыния-Молдова.

Как сообщал УНН, глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев дал интервью главной финансовой газете Германии Handelsblatt, в котором высказался по поводу “Северного потока-2” и невыполнении немецким канцлером Ангелой Меркель обещания по поводу транзита газа через территорию Украины.

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