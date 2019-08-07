Молдова ускоряет переговоры по транзиту газа из Украины, из-за газового спора Киева и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Молдова ускоряет переговоры с Украиной о перспективе получения газа из украинской транспортной системы, чтобы избежать возможных перебоев с поставками зимой, если Россия и Украина не достигнут нового соглашения о транзите газа до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики, пишет УНН со ссылкой на местное издание NOI.
Сейчас Молдова получает почти 3 млрд кубометров газа в год (почти 99 процентов своего потребления) из России по трансбалканскому коридору, который идет через Украину. Планировалось, что снизить зависимость от российского газа Молдова сможет с помощью интерконнектора Румыния-Молдова мощностью 1,5 млрд кубометров газа в год, который должен был быть построен к декабрю этого года, но его строительство задерживается минимум до середины 2020 года.
На слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента на прошлой неделе премьер-министр Молдовы Майя Санду подтвердила, что страна рассматривает возможность получения газа из Украины. Так, соответствующие операторы газотранспортных систем стран — “Укртрансгаз” и “Молдавтрансгаз” — ведут переговоры по соглашению, которое будет охватывать зиму 2019/2020 годов и продлится до тех пор, пока не будет готов интерконнектор Румыния-Молдова.
Как сообщал УНН, глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев дал интервью главной финансовой газете Германии Handelsblatt, в котором высказался по поводу “Северного потока-2” и невыполнении немецким канцлером Ангелой Меркель обещания по поводу транзита газа через территорию Украины.