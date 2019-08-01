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"Газпром" заплатить, якщо відмовиться від транзиту через Україну - Коболєв

"Газпром" заплатить, якщо відмовиться від транзиту через Україну - Коболєв

Київ • УНН

 • 22717 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв дав інтерв’ю головному фінансовому газеті Німеччини Handelsblatt, в якому висловився з приводу “Північного потоку-2” і невиконанні німецьким канцлером Ангелою Меркель обіцянки з приводу транзиту газу через територію України, пише УНН з посиланням на матеріал.

Як зазначається, Коболєв звинувачує російську сторону в порушенні даного слова, а також сильно сумнівається в тому, що після завершення “Північного потоку-2” Росія продовжить здійснювати транзит газу до Німеччини через Україну. Він підкреслив, що як в російській, так і німецькій мовах дати обіцянку і стримати її — це дві різні речі. Хоча Меркель дала слово, що транзит через Україну продовжиться, відповідних гарантій від Росії отримано не було. Коболєв зауважив, що в січні Росія навіть не прислала своїх представників для підготовки тристоронньої зустрічі між Україною, Росією і ЄС щодо газового питання. Якщо Україна позбудеться транзиту, країна втратить 2,5% ВВП.

Глава “Нафтогазу” запевнив, що, якщо російський “Газпром” відмовиться продовжувати угоду про транзит, українська сторона звернеться до суду за компенсацією. Шанси на те, що вони виграють справу, він оцінює як високі, а також не сумнівається, що “Газпром” заплатить, так як багато його активів перебувають за кордоном.

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Газета також попросила його прокоментувати чутки про те, що його можуть призначити новим українським прем’єром, але Коболєв відмовився це робити.

Нагадуємо, Коболєв розповів, чому “Газпром” боїться анбандлінгу української ГТС.

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