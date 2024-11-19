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Сын кронпринцессы Метте-Марит арестован по подозрению в изнасиловании

Сын кронпринцессы Метте-Марит арестован по подозрению в изнасиловании

Киев  •  УНН

 • 5173 просмотра

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Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Метте-Марит, арестовали в Осло по подозрению в изнасиловании. Это уже не первый арест 27-летнего мужчины, которому ранее выдвигали обвинения в насилии и угрозах.

В понедельник вечером Мариус Борг Хейби был арестован в Осло и обвинен в изнасиловании.

Пишет УНН со ссылкой на Аltomkendte.

Полиция Осло в очередной раз расширила обвинения против Мариуса Борга Хойби, старшего сына кронпринцессы Метте-Марит. 27-летний мужчина был арестован в понедельник вечером, и сейчас он находится под стражей в Осло.

Десятки тысяч людей в Новой Зеландии протестуют против противоречивого закона о маори19 нояб. 2024, 08:04 • 9701 просмотр

Мариус Борг Хойби не признает себя виновным по новому обвинению. Пока еще не принято решение о том, должен ли Мариус Борг Хойби предстать перед судом с целью тюремного заключения.

Дополнение

Мариус Борг Хейби был впервые арестован 4 августа 2024 года, когда ему было предъявлено обвинение в насилии над его тогдашней девушкой и преступном повреждении квартиры во Фрогнере. Во время этого ареста полиция изъяла нож, застрявший в стене, и разбитый мобильный телефон без сим-карты. В квартире произошел конфликт с применением насилия.

Тогда Мариуса освободили из-под стражи после 30 часов одиночного пребывания в камере предварительного заключения.

Следует отметить, что с тех пор обвинения несколько раз расширялись и теперь они включают нападение на двух бывших подруг, угрозы еще одному мужчине и нарушение судебного запретительного предписания.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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