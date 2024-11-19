Сын кронпринцессы Метте-Марит арестован по подозрению в изнасиловании
Киев • УНН
Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Метте-Марит, арестовали в Осло по подозрению в изнасиловании. Это уже не первый арест 27-летнего мужчины, которому ранее выдвигали обвинения в насилии и угрозах.
В понедельник вечером Мариус Борг Хейби был арестован в Осло и обвинен в изнасиловании.
Пишет УНН со ссылкой на Аltomkendte.
Полиция Осло в очередной раз расширила обвинения против Мариуса Борга Хойби, старшего сына кронпринцессы Метте-Марит. 27-летний мужчина был арестован в понедельник вечером, и сейчас он находится под стражей в Осло.
Десятки тысяч людей в Новой Зеландии протестуют против противоречивого закона о маори19 нояб. 2024, 08:04 • 9701 просмотр
Мариус Борг Хойби не признает себя виновным по новому обвинению. Пока еще не принято решение о том, должен ли Мариус Борг Хойби предстать перед судом с целью тюремного заключения.
Дополнение
Мариус Борг Хейби был впервые арестован 4 августа 2024 года, когда ему было предъявлено обвинение в насилии над его тогдашней девушкой и преступном повреждении квартиры во Фрогнере. Во время этого ареста полиция изъяла нож, застрявший в стене, и разбитый мобильный телефон без сим-карты. В квартире произошел конфликт с применением насилия.
Тогда Мариуса освободили из-под стражи после 30 часов одиночного пребывания в камере предварительного заключения.
Следует отметить, что с тех пор обвинения несколько раз расширялись и теперь они включают нападение на двух бывших подруг, угрозы еще одному мужчине и нарушение судебного запретительного предписания.
Японская императорская семья потеряла самую старую принцессу: ей был 101 год15 нояб. 2024, 05:56 • 17142 просмотра