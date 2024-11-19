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Десятки тысяч людей в Новой Зеландии протестуют против противоречивого закона о маори

Десятки тысяч людей в Новой Зеландии протестуют против противоречивого закона о маори

Киев  •  УНН

 • 4308 просмотра

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35-50 тысяч человек приняли участие в девятидневном марше протеста к парламенту Новой Зеландии. Демонстранты выступают против законопроекта, ставящего под сомнение права коренного населения маори.

Вероятно, крупнейший в истории страны протест в поддержку прав маори состоялся после мирного шествия, которое в течение девяти дней шло через всю страну в столицу Веллингтона.

Передает УНН со ссылкой на SIC Notícias и The Guardian.

Детали

Примерно от 35 до 50 тысяч человек присоединились к демонстрации в последний день девятидневного марша против предложения, которое ставит под сомнение статус коренного населения маори.

 Ключевая часть митинга происходила возле парламента Новой Зеландии.

Справка

Договор Вайтанги был подписан в 1840 году для установления мира между коренными жителями Маори и британскими колонизаторами. Принципы Договора создают основу для содействия партнерству между коренными и некоренными жителями Новой Зеландии.

Договор, который был написан на двух языках, трактуется по-разному. По мнению маори, им должно быть «разрешено беспрепятственно пользоваться своей территорией и природой». Но в английской версии это касается только земель, которые уже обрабатывались маори. 

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Что также повлияло на начало протеста

Акция протеста состоялась по законопроекту Дэвида Сеймура, лидера коалиционной партии ACT Новой Зеландии. Он утверждает, что Договор Вайтанги способствует неравенству. Поэтому он хочет внести поправки в договор.

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Бывший премьер-министр от Консервативной партии Дженни Шипли заявила, что это предложение угрожало «расколом Новой Зеландии».

Действующий премьер-министр Кристофер Луксон пообещал, что законопроект не будет принят, его также критикуют за то, что он позволил обсудить его в парламенте.

Дополнение

Идея Сеймура вызвала большой гнев среди населения, ученых и правозащитных организаций. Они считают, что эта политика «вызывает разногласия и подрывает отношения между маори и властью».

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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