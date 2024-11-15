Японская императорская семья потеряла самую старую принцессу: ей был 101 год

Старейший член японской императорской семьи - принцесса Юрико Микаса - умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщает NHK, передает УНН.

Детали

Смерть принцессы официально подтвердило Агентство императорского дома Японии. Таким образом императорская семья теперь насчитывает 16 человек, включая императора.

Принцесса Юрико была госпитализирована в марте этого года из-за инфаркта и аспирационной пневмонии. Уже за первые 10 дней лечения медики избавились от симптомов пневмонии у принцессы, после чего ее перевели из отделения интенсивной терапии в общую палату. При этом принцесса Юрико оставалась без сознания.

В начале сентября Агентство Имперского дома объявило, что состояние принцессы ухудшается. 11 ноября в больнице Святого Луки сообщили о массовом отказе органов принцессы.

Юрико Микаса умерла в 6:32 утра (по местному времени) 15 числа.

Добавим

Юрико родилась в 1923 году в аристократической семье. В 18 лет, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, вышла замуж за принца Микаса, младшего брата Хирохито и дядю нынешнего императора Нарухито. Супруги прожили вместе 75 лет, но в 2016 году принц Микаса умер. Ему тогда было 102 года. У принца и принцессы было пятеро детей, двое из которых живы до сих пор. Принцесса Микаса была почетным президентом различных благотворительных организаций, а также принимала активное участие в работе японского общества Красный Крест.

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