Американец арестован в Японии: 65-летний турист повредил священные ворота храма
Киев • УНН
В Токио арестовали американского туриста за вандализм в храме Мэйдзи Джингу. Инцидент произошел на фоне роста случаев неподобающего поведения туристов в Японии, которая приняла почти 27 миллионов посетителей в 2023 году.
В Токио 65-летний американец был арестован по подозрению в осквернении священных ворот храма Мэйдзи Джингу. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.
Детали
Полиция заявила, что мужчина использовал ноготь для вырезания букв на деревянном столбе тории - традиционных ворот, являющихся частью святого комплекса. Задержание произошло после того, как мужчина прибыл в Японию вместе с семьей для осмотра достопримечательностей.
Этот инцидент стал частью более широкой проблемы непристойного поведения среди туристов, которая возникла на фоне рекордного потока иностранных посетителей.
В 2023 году Япония приняла почти 27 миллионов туристов, что значительно усилило экономику страны. Однако растущее количество случаев вандализма, публичного пьянства и нарушений на святынях побудила к обсуждению новых мер по контролю за поведением туристов.
Это не первый случай подобного рода: ранее в Японии были зафиксированы инциденты с граффити на колонне храма Ясукуни, вызвавшие особое возмущение из-за его связи с военным прошлым страны. В полиции заявили, что расследуют эти инциденты, а также задержали нескольких граждан Китая, которых подозревают в совершении вандализма.
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