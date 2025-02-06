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Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 12088 просмотра

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27-летний Рафферти Лоу появился на красной дорожке Vanity Fair EE Rising Star Party в элегантном сером костюме. Сын актера выглядел точной копией своего знаменитого отца Джуда Лоу.

27-летний сын Джуда Лоу, Рафферти, выглядел «точной копией» своего знаменитого отца в среду вечером, позируя на красной дорожке на вечеринке Vanity Fair EE Rising Star Party в Лондоне, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Актер выглядел элегантно в сером костюме. Рафферти соединил элегантный блейзер и соответствующие брюки с черной рубашкой с открытым воротником, позируя для фотографий на вечеринке.

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Он был в хорошем настроении, сияя улыбкой перед камерами на звездном мероприятии, которое состоялось в отеле Four Seasons.

Джуд Лоу сыграет молодого путина в политическом триллере "Кремлевский волшебник"10.01.25, 21:37 • 37937 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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