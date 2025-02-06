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Син Джуда Лоу вразив схожістю з батьком на вечірці Vanity Fair у Лондоні

Київ • УНН

 • 117074 перегляди

27-річний Рафферті Лоу з'явився на червоній доріжці Vanity Fair EE Rising Star Party в елегантному сірому костюмі. Син актора виглядав точною копією свого знаменитого батька Джуда Лоу.

27-річний син Джуда Лоу, Рафферті, виглядав "точною копією" свого знаменитого батька у середу ввечері, позуючи на червоній доріжці на вечірці Vanity Fair EE Rising Star Party у Лондоні, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Актор виглядав елегантно у сірому костюмі. Рафферті поєднав елегантний блейзер та відповідні штани з чорною сорочкою з відкритим коміром, позуючи для фотографій на вечірці.

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Він був у гарному настрої, сяючи посмішкою перед камерами на зірковому заході, що відбувся у готелі Four Seasons.

Джуд Лоу зіграє молодого путіна у політичному трилері "Кремлівський чарівник"10.01.25, 21:37 • 38426 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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