Син Джуда Лоу вразив схожістю з батьком на вечірці Vanity Fair у Лондоні

27-річний син Джуда Лоу, Рафферті, виглядав "точною копією" свого знаменитого батька у середу ввечері, позуючи на червоній доріжці на вечірці Vanity Fair EE Rising Star Party у Лондоні, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

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Актор виглядав елегантно у сірому костюмі. Рафферті поєднав елегантний блейзер та відповідні штани з чорною сорочкою з відкритим коміром, позуючи для фотографій на вечірці.

Він був у гарному настрої, сяючи посмішкою перед камерами на зірковому заході, що відбувся у готелі Four Seasons.

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