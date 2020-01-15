Силовики пришли с обысками в ГНС: что известно

"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что силовики проводят обыски у председателя ГНС Верланова.

Напомним, 14 января Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил руководителю новой налоговой службы Сергею Верланову разработать и представить на рассмотрение Кабмина план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины в двухнедельный срок.

Как сообщал УНН, в деле налоговиков Одесской области, в которой накануне разоблачили на даче взятки в 25 тыс. долларов руководителя региональной налоговой, сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в области.