Силовики прийшли з обшуками в ДПС: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у співробітництві із керівництвом СБУ. Про це йдеться у повідомленні ДПС, передає УНН.
"Наразі в Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ. Жодних обшуків у Голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", - йдеться у повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що силовики проводять обшуки у голови ДПС Верланова.
Нагадаємо, 14 січня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив керівнику нової податкової служби Сергію Верланову розробити та подати на розгляд Кабміну план переатестації всіх співробітників ДПС України у двотижневий строк.
Як повідомляв УНН, у справі податківців Одещини, у якій напередодні викрили на наданні хабара у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області.