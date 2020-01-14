Голова ДПС за два тижні має подати Кабміну план переатестації всіх податківців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив керівнику нової податкової служби Сергію Верланову розробити та подати на розгляд Кабміну план переатестації всіх співробітників ДПС України у двотижневий строк. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ситуація, яка склалася в одеській податковій засвідчує про те, що нам ще треба багато над чим працювати й підсилювати контроль. Тому, по-перше, прошу керівника Нової податкової Сергія Верланова поїхати на місце події, розібратись в ситуації та доповісти про результати”, — написав Гончарук.
Також, він заявив, що потрібно провести перевірку доброчесності та відповідності антикорупційному законодавству керівників територіальних органів ДПС та її Центрального апарату.
“А також у двотижневий строк розробити та подати КМУ план переатестації усіх співробітників ДПС України”, — зазначив Гончарук.
Він наголосив, що уряд не дозволимо нікому у Новій податковій вимагати гроші у підприємців та прикриватися “кришею”.
“Всі корупційні прояви у державних органах будуть знищені в корені. Ті, хто думає, що й досі можна спокійно красти та відсидітися у тіні — глибоко помиляються. Безкарно красти, вимагати гроші та будувати тіньові схеми більше не дозволено”, — додав він.
Нагадаємо, у справі податківців Одещини, у якій напередодні викрили на наданні хабара у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області.