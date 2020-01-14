Справа податківців Одещини: підозру оголосили ще одному чиновнику

КИЇВ. 14 січня. УНН. У справі податківців Одещини, у якій напередодні викрили на наданні хабара у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужби НАБУ.