Справа податківців Одещини: підозру оголосили ще одному чиновнику
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У справі податківців Одещини, у якій напередодні викрили на наданні хабара у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресслужби НАБУ.
"13 січня 2020 року детективи НАБУ... повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника ГУ ДПС однієї з областей у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Його разом з очільником регіональної ДПС викрито на пропозиції та наданні 25 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, в.о. начальника ГУ ДПС разом зі своїм заступником запропонував керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. США. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної.
"Слідство задокументувало факт надання неправомірної вигоди, яка, з огляду на твердження самих підозрюваних, мала стати першим траншем у подальшій "взаємодії" з посадовцем регіональної прокуратури", - додали у бюро.
Нагадаємо, 13 січня у НАБУ повідомили, що керівника регіональної податкової викрили на наданні неправомірної вигоди у 25 тисяч доларів.
Голова Державної податкової служби Сергій Верланов після цього заявив, що відсторонює усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків та ініціює внутрішнє службове розслідування стосовно проявів корупції.