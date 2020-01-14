Після скандалу з хабарем керівництво одеської податкової відсторонили

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що відсторонює усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків та ініціює внутрішнє службове розслідування стосовно проявів корупції. Про це він напередодні увечері написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"По ситуації в Одесі. Почуте і побачене є неприпустимим. Будь-які прояви корупції та зловживань у лавах податкової будуть викорінені. Негайно вживаю такі заходи: відсторонюю усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків та ініціюю внутрішнє службове розслідування стосовно вказаних фактів", - написав Верланов.

Також голова податкової зазначив, що починає повномасштабну перевірку керівного складу центрального апарату ДПС та територіальних органів ДПС на предмет корупції та неправомірних дій щодо підприємців.

"Гарантую НАБУ та іншим правоохоронним органам повне співробітництво та буду вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої лави від нечесних та корумпованих співробітників", - додав чиновник.

Нагадаємо, 13 січня у НАБУ повідомили, що керівника регіональної податкової викрили на наданні неправомірної вигоди у 25 тисяч доларів.

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