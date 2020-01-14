После скандала со взяткой руководство одесской налоговой отстранили
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что отстраняет все руководство ГНС в Одесской области от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование в отношении проявлений коррупции. Об этом он накануне вечером написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По ситуации в Одессе. Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены. Немедленно предпринимаю такие меры: отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от выполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов", - написал Верланов.
Также глава налоговой отметил, что начинает полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей.
"Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников", - добавил чиновник.
Напомним, 13 января в НАБУ сообщили, что руководителя региональной налоговой разоблачили в предоставлении неправомерной выгоды в 25 тысяч долларов.