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Керівника регіональної податкової викрили на хабарі: подробиці

Керівника регіональної податкової викрили на хабарі: подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Керівника регіональної податкової викрили на наданні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро в Україні.

“В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей викрили на пропозиції та наданні 25 тис. дол. неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, особі було повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

“Очільник регіональної ДПС запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, в т.ч. кримінальної”, — повідомили у НАБУ.

За інформацією бюро, вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство встановлює інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, у Києві завершено слідство відносно посадовця Держпраці та адвоката, який викрили на отриманні хабарі у розмірі 60 тис. гривень. Після ознайомлення з кримінальним провадженням справу передадуть до суду.

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