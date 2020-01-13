Руководителя региональной налоговой разоблачили на взятке: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Руководителя региональной налоговой разоблачили в предоставлении неправомерной выгоды в размере 25 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро в Украине.
"И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры", - говорится в сообщении.
По информации НАБУ, лицу было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
"Глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. криминальной", - сообщили в НАБУ.
По информации бюро, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, в Киеве завершено следствие в отношении должностного лица Гоструда и адвоката, которых уличили в получении взятки в размере 60 тыс. гривен. После ознакомления с уголовным производством дело передадут в суд.